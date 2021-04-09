Ирина Пегова прочтет сказку «Дикие лебеди» в сопровождении симфонического оркестра

Концерт будет транслироваться в Сети.

Московская филармония продолжает свой цикл дневных симфонических концертов для детей «Сказки с оркестром». 11 апреля она представит произведение «Дикие лебеди» Ганса-Христиана Андерсена. Текст прочтет заслуженная артистка России, лауреата множества театральных и кинопремий, актриса Ирина Пегова. Аккомпанировать ей будет симфонический оркестр радио «Орфей». Мероприятие пройдет в концертном зале имени Рахманинова, расположенном в комплексе «Филармония-2».

Во время чтения сказки прозвучит музыка композиторов Лумбю, Гаде, Нильсена, Цемлинского и Чайковского. Дирижер – Денис Кирпанев.

Концерт будет транслироваться онлайн — на портале Культура.РФ. Начало в 14 часов.

Напомним, сказка «Дикие лебеди» рассказывает про 11 заколдованных принцев и их сестру, которая отважно пытается снять проклятие. В 1962 году «Союзмультфильм» выпустил одноименную анимационную картину.

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