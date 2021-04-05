Поддержали Дроздов и МГУ: TikTok запустил хэштег #УчисьвТикТок для познавательного контента

По нему в социальной сети можно будет найти ролики о науке, искусстве и учебе.

Социальная сеть TikTok объявила о запуске инициативы #УчисьвТикТок, направленной на создание познавательного контента. Суть идеи в том, что носителей знаний из разных сфер приглашают поделиться короткими видеороликами с полезной информацией. Первыми к проекту присоединились телеведущий Николай Дроздов, а также представители МГУ имени Ломоносова, Высшей школы экономики, Российской национальной библиотеки и другие знатоки.

Известно, что TikTok стал популярен благодаря коротким видео с юмором, музыкой и танцами. Но в последнее время в нем появляется все больше полезного контента — от кулинарных рецептов и фитнес-тренировок до уроков английского и научных экспериментов. Соцсеть решила и дальше мотивировать своих пользователей делиться знаниями, умениями и лайфхаками. Теперь под хэштегом #УчисьвTикТок известные российские эксперты и организации, будут публиковать познавательный и полезный контент из самых разных областей науки и жизни.

Так МГУ покажет в своих аккаунтах интересные фрагменты выступлений именитых лекторов, а на странице ВШЭ можно будет познакомиться с рекомендациями преподавателей и учебными лайфхаками для студентов. Московские учителя подскажут, как лучше учить математику, английский язык, историю, химию и другие предметы, а также помогут подготовиться к экзаменам. Российская национальная библиотека будет создавать ролики о писателях и культовых произведениях, а Московский зоопарк — о животных и разных уголков мира.

Так что если ваш ребенок часами зависает в TikTok, вы знаете какой хэштег ему посоветовать.

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