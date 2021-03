Стилист Лободы поможет невестам найти лучше платье на свадьбу

22 марта зрителей канала «Суббота!» ждет премьера реалити-шоу «Скажи платью «Да!», формат которого стал хитом в десятках стран мира.

Началось все с американской передачи Say yes to the dress. В ней стилисты одного из лучших свадебных салонов Нью-Йорка помогали невестам найти то самое белое платье. Шоу стартовало в 2007 году и до сих пор пользуется огромной популярностью у западных зрителей (уже вышло 19 сезонов). Теперь такой формат доступен и в России.

Экспертами отечественного варианта шоу станут известный модельер Бичолла Тетрадзе и консультанты одного из лучших свадебных салонов страны. Вместе они должны будут красиво одеть трех невест за выпуск. Но не факт, что подобранный наряд понравится родственникам девушек, подругам и женихам. Профессиональное мнение столкнется с семейным традициями и неожиданными ссорами молодых. Но кто сказал, что поиски идеального платья — это легко?

Добавим, что дизайнер Бичолла Тетрадзе одевает таких звезд, как Светлана Лобода, Иван Дорн, Кети Топурия и Александр Ревва. Он шил свадебное платье для певицы Джамалы и других известных невест.

«Я слышал про этот проект, но никогда не думал, что стану его ведущим. Уже после съемок пилота я понял, что это мое — мне нравится помогать девочкам готовиться к важному дню, нравится подбирать им платья в разных стилях и ценовых категориях», — сказал модельер.

Создатели шоу обещают много необычных моментов. Одна из участниц примерит платье, как у ее бабушки на свадьбе 50-летней давности, а другая захочет наряд в стиле вселенной Гарри Поттера. Еще одна девушка, которая сама шьет костюмы для косплея, удивила экспертов тем, что захотела самое классическое платье на свадьбу.

Не пропустите премьеру «Скажи платью «Да!» на канале «Суббота!» — с 22 марта в 18:00.

