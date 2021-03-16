Премьеру сериала «Вампиры средней полосы» отметили в Москве «кровавым» балом

Вечером 15 марта в московском «Башмет-центре» — он же особняк Новиковых-Свешниковых на Большой Полянке — состоялся премьерный показ сериала «Вампиры средней полосы». Мероприятие было организовано в духе вампирского бала: готические своды старинного здания были украшены красными свечами, и стилизованные официанты предлагали гостям коктейль «Кровавая Мэри».

Представить первый эпизод одного из самых ожидаемых сериалов 2021 года приехали режиссер картины Антон Маслов, генеральные продюсеры и сооснователи видеосервиса Start Эдуард Илоян и Виталий Шляппо, продюсер Алексей Акимов, актеры Юрий Стоянов, Ольга Медынич, Артем Ткаченко, Дмитрий Лысенков, Глеб Калюжный и другие.

«Для меня это даже не кино про вампиров. Мы верим в хороших и плохих людей, добрых и сволочей. Председатель горисполкома здесь в гораздо большей степени вампир, чем я. Вампиры — это краска, повод сказать что-то очень важное смешными и трогательными средствами», — сказал исполнитель главной роли Юрий Стоянов.

Напомним, что сюжет сериала крутится вокруг странноватой семьи из Смоленска. На самом деле, это древний вампирский клан, осевший когда-то в средней полосе России. Живут они мирно и с обычными людьми стараются не враждовать, вот только все меняется, когда полиция находит в березовой роще за городом обескровленные тела двоих парней. К делу подключаются московский следователь и орден охотников на чудовищ, а смоленские вампиры только и могут развести руками: «Это не мы!»

Сериал будет показан на видеосервисе Start с 18 марта. В этот день зрителям представят первые два эпизода из восьми.

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