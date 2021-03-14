К 20-летию «Шрека» культовый мультфильм выпустят в улучшенном качестве

Еще один повод почувствовать себя старыми: в 2021 году мультфильму «Шрек» исполнился уже 20 лет.

К юбилейной дате компания Universal Pictures выпустит картину в новом, улучшенном формате 4K Ultra HD. Как сообщает издание Collider, к 11 мая обновленная версия мультфильма выйдет на Blu-ray и цифровых видеоплатформах. Кроме качественной картинки, она порадует фанатов зеленого великана четырьмя часами дополнительных материалов о создании этого кинохита.

В издание также будут включены удаленные сцены, музыкальные клипы, пять эпизодов приключений Кота в сапогах и десять короткометражек.

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Напомним, «Шрек» увидел свет в мае 2001 года и стал первым полнометражным мультфильмом в истории, получившим премию «Оскар». Его причудливый юмор столкнул высокопарный стиль сказки с современными шутками и пародиями на голливудские фильмы. Картину тут же разобрали на мемы и нужно признаться, что даже спустя 20 лет она все еще вызывает смех у зрителей.

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