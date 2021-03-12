В поисках качественных продуктов: стартует новый сезон передачи «Формула еды»

Повара, эксперты и производители собраны в одной программе, чтобы стать гидами телезрителей в мире здорового питания.

Утром 13 марта на канале «Россия 1» стартует новый сезон программы «Формула еды». Это передача для тех, кто хочет жить долго и старается покупать только полезные продукты. Ее производством занимаются некоммерческая организация «Национальные приоритеты», ВГТРК и Роспотребнадзор.

В новых выпусках компанию доктору Сергею Агапкину составит новая соведущая – сторонница здорового питания, актриса с французскими корнями Сесиль Плеже. Вместе они отправятся в путешествие по России в поисках самых качественных и вкусных продуктов. В каждой программе будет разбираться одно угощение из конкретного региона страны. Зрителей пригласят на рынки и в супермаркеты Самарской и Ростовской областей, Санкт-Петербурга, Мурманска, Ставрополя, Перми и других городов.

Также эксперты передачи расскажут: сколько мяса в сосисках, насколько опасна соя в продуктах, помогает ли треска похудеть, может ли шоколад помочь справиться с головной болью и улучшает ли сливочное масло качество волос, кожи и ногтей. Такие вопросы о здоровье — неотъемлемая часть данного проекта.

Напомним, что программа «Формула еды» впервые вышла в эфир в ноябре 2020 года и сразу стала лидером утреннего телевещания. Первый сезон вы может найти на видеоплатформе «Смотрим».

Не пропустите первый выпуск второго сезона «Формулы еды» — 13 марта в 9:00 на канале «Россия 1».

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