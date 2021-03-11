Верка Сердючка и Вера Брежнева поехали в Барселону в качестве ведущих «Орла и решки»

19 апреля на канале «Пятница!» выйдет особый выпуск тревел-шоу «Орел и решка». Такого зрители еще не видели: в этот раз ведущими-путешественниками стали популярные певицы Верка Сердючка и Вера Брежнева.

Экстравагантных артисток ждет солнечная Барселона, а именно храм Саграда Фамилия, футбольный стадион «Камп Ноу», неблагополучный район Ла Мина, а также ресторан молекулярной кухни и экстремальное развлечение в виде дайвинга с акулами. Только одной звезде при этом достанется «золотая карта», а другой — всего 100 долларов. Известно, что Сердючка взяла в это путешествие и свою маму.

Вера Брежнева призналась, что много раз представляла себя в роли ведущей «Орла и решки», поэтому, когда ей предложили эту роль, она задала лишь два вопроса: куда и когда ехать. Однако после съемок певица не завидует постоянным ведущим, так как их работа оказалась невероятно сложной.

«Мы с Веркой не можем работать плохо, — говорит популярная блондинка. — Во-первых, мы тезки. Во-вторых, мы обе красавицы, умницы и с потрясающим чувством юмора. У меня просто the best соведущая! Самым сложным было подкидывать монетку и ожидать, какой стороной она ляжет. Выпуск с нашим участием это фейерверк эмоций, новые лайфхаки и новые места в Барселоне».

Не пропустите фееричный выпуск юбилейного сезона «Орла и решки» — 19 апреля на канале «Пятница!»

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