Костюмы, реквизит и джаз: в Москве откроется «Гримерка Андрея Миронова»

Это необычная выставка, в которой звук и свет будут гармонировать с предметами обихода легендарного актера.

8 Марта в честь 80-летия со дня рождения актера Андрея Миронова в Московском музыкальном театре «Геликон-опера» откроется уникальная выставка, посвященная легендарному артисту. Ее можно будет посмотреть в парадном зале «Тихонов» до 5 апреля.

Гостей «Гримерки Андрея Миронова» ждут занимательные артефакты: кинопленка «Бриллиантовой руки», письмо Роберта де Ниро, адресованное актеру, знаменитый камзол Фигаро из Бахрушинского музея, элегантный котелок, сделанный для советского артиста в Лондоне, и его любимая зажигалка Kent.

Выставка будет интересна не только поклонникам творчества Миронова, но и любителям джаза. Ведь звезда отечественного кино был ​тонким ценителем и знатоком этого стиля музыки. Создатели экспозиции провели большую работу по реконструкции уникальной фонотеки актера, которая по праву считалась одной из лучших в Москве. Посетители смогут услышать те композиции, которыми восхищался Андрей Александрович.

Добавим, что формат выставки не случайно назван «Гримеркой». Посетители увидят не привычные скучные экспозиции предметов звезды, а гармоничный синтез фотографий и текстов, артефактов, света, музыки, запахов и театрального реквизита.

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