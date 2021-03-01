Есть, что обсудить с подругами: на канале «Суббота!» запустили новости

С 1 марта на новом развлекательном телеканале «Суббота!» стартует программа новостей. Она будет выходить по будням в 0:00 часов и повторяться в 7:00. Ведущими стали популярные блогеры Мария Миногарова и Наталья Ящук.

«Суббота! News» — это развлекательные новости, касающиеся главных культурных событий дня, селебрити и интернет-трендов. Однако цель у новой передачи — не только информировать зрителей.

«Это не только про новости, это и про возможность обсудить их с подругами. Ваши подруги — это мы, Маша Миногарова и Наташа Ящук. Ежедневно происходит миллион событий: смешных, страшных, веселых, интересных, в интернете столько блогеров, приложений и контента, что угнаться за этим и отследить все новинки просто невозможно. Поэтому мы каждый день будем отбирать все самое классное и интересное для наших зрителей», — говорит Маша Миногарова. «Я сама бы с удовольствием отвлекалась от дел в течение дня и смотрела выпуски актуальных новостей с такими милейшими девчонками. Поэтому рассчитываю, что моя аудитория заценит выпуски и захочет чаще включать телевизор!», — признается Наталья Ящук, для которой это будет первый серьезный опыт в роли телеведущей.

Добавим, что в «Суббота! News» также имеются три постоянные рубрики:

«Потрошитель сториз» с разборами соцсетей звезд от блогера Александра Сорокина;

«Обзор ТикТока» с Викторией Щаповой;

«Лайк мейкер» журналиста Павла Мавриди — о добрых поступках, полезных и благотворительных инициативах.