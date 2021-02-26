YouTube-шоу «Что было дальше?» покажут по телевидению

Удивительное событие: YouTube-шоу «Что было дальше?», известное своими острыми шутками и зашкаливающим градусом ненормативной лексики, приходит на ТВ. С 1 марта передачу будут показывать на телеканале ТНТ4. Естественно, под грифом 18+ и поздно вечером.

Напомним, в этом шоу пятеро комиков приглашают в гости знаменитость и слушают ее историю, чтобы потом угадать концовку. Однако зрители знают, что суть этого действа не в рассказах звезд, а в абсолютной вседозволенности: в процессе юмористы могут как угодно подшучивать над селебрити, затрагивая даже темы лишнего веса, пола, возраста, ориентации и «грязного белья».

Ведущим шоу выступает стендап-комик ТНТ Нурлан Сабуров, а «прожаркой» гостей занимаются Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Рустам Рептилоид, Илья Макаров и Сергей Детков.

Опубликовав 28 выпусков, YouTube-канал шоу «Что было дальше?» собрал уже более 5 миллионов подписчиков и 700 миллионов просмотров. Зрители ТНТ4 увидят серии с самыми известными отечественными звездами, включая: Олега Майами и Гарика Мартиросяна, Стаса Костюшкина и Семена Слепакова, Вадима Галыгина и Джигана, Шуру и Дмитрия Губерниева, Юрия Дудя и Лолиту.

Впервые на телевидении: с 1 марта шоу «Что было дальше?» — с понедельника по четверг в 23:00 на канале ТНТ4.

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