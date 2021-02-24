Два новых резидента и Лев Лещенко: на ТНТ стартует новый сезон Comedy Club

С 26 февраля на канале ТНТ стартует новый сезон Comedy Club. Создатели шоу обещают новые рубрики, новые музыкальные пародии, новые звездные лица в рядах гостей, а также двух новых резидентов (их имена держатся в тайне). Не обойдется и без ностальгической классики, поэтому в один из номеров комики пригласили самого Льва Лещенко.

«Наше комедийное сообщество проделало колоссальную работу и вновь готово трудиться ради блага и веселья! Мы ответственно подходим к решению поставленных перед нами задач и постоянно исследуем новые формы юмора, чтобы с каждым годом наращивать темы шуткопроизводства!» — говорит звезда Comedy Павел Воля.

Первый выпуск нового сезона будет показан 26 февраля в 21 час на канале ТНТ. Гарик Харламов попросил зрителей не опаздывать к экранам телевизоров, поэтому не пропустите.

больше по теме Ляйсан Утяшева в полушубке и на каблуках пришла поддержать Павла Волю на шоу Comedy Club Телеведущая принарядилась, чтобы увидеть выступление возлюбленного.

Смотрите также: