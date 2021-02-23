Вслед за Элтоном Джоном свой байопик при жизни получит Робби Уильямс

Элтон Джон получил биографический фильм о себе («Рокетмен» 2019 года) еще при жизни. Вот и другой британский певец — 47-летний Робби Уильямс — удостоится этой чести. Режиссер «Величайшего шоумена» Майкл Грейси объявил о том, что снимет байопик о фантастической истории становления музыканта о его невероятном взлете.

Как сообщает Deadline, картина будет называться Better Man. Она «исследует опыт, который сделал певца таким, какой он есть, и демонов, с которыми он боролся как на сцене, так и за ее пределами, когда стал популярной звездой на фоне таких хитов, как Angels. Съемки планируется начать летом 2021 года.

Уильямс получил первую известность еще в 16 лет, как член юношеского бой-бэнда Take That, но по-настоящему добился успеха как сольный исполнитель. 11 из 12 его студийных альбомов заняли первое место в чарте Великобритании, а шесть из них вошли в топ-100 самых продаваемых пластинок в стране. Его называют самым успешным исполнителем в Европе в 21-м веке, в мире же он третий — после Эминема и Бритни Спирс. У Робби даже есть свой рекорд в Книге Гиннесса — когда он анонсировал свой тур в поддержку альбома Intensive Care, 1,6 миллиона билетов было продано за один день.

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Известно, что песни Уильямса прозвучат в картине, а вот как сам музыкант будет представлен — это режиссер держит в строжайшей тайне.

«Я хочу сделать это по-настоящему оригинально. Я помню, как в детстве ходил в кино, и там были фильмы, которые поразили меня и заставили сказать: «Я никогда не видел такого раньше». Я просто хочу, чтобы у зрителей возникло это чувство», — говорит Майкл Грейси.

Постановщик добавил, что его фильм будет отличаться от «Рокетмена» или «Богемской рапсодии», в первую очередь тем, что, в отличии от Элтона Джона и Фредди Меркьюри, Робби Уильямс не был вундеркиндом от музыки — он просто следовал за своей мечтой. Когда он получил свою огромную славу, то долго считал, что она им не заслужена. Этот момент тоже будет отражен в будущей картине.

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