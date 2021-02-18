Главный супергерой 20 века: стартовали съемки фильма об академике Сахарове с Чулпан Хаматовой

Компания «МТС Медиа» сообщила о старте съемок документального фильма об академике Сахарове. Проект посвящен 100-летию известного ученого, которое будет отмечаться в 2021 году. В нем будут использованы фото и видеокадры из хроники его жизни, а также информация из мемуаров исторического деятеля.

Главные роли исполнят Алексей Усольцев и Чулпан Хаматова. Сценаристом выступил Роман Супер, а режиссером — Иван Проскуряков. Этот дуэт ранее выпустил фильм «С закрытыми окнами: честная биография Кирилла Толмацкого».

Создатели картины «Сахаров. Две жизни» отмечают, что это будет синтез документального и игрового кино. Также они будут использовать новаторскую ARFX-технологию съемки (это когда актеры играют не на фоне зеленого экрана, чтобы потом на компьютере дорисовать декорации, а на фоне диодного экрана, который может транслировать высококачественные 3D-сцены). Но главным остаются не новшества кинопроцесса, а фигура, о которой хотят рассказать авторы.

Сахаров, показанный в начале и в конце фильма, — это будут два разных человека: первый создал самое страшное оружие на планете, а второй сделал все возможное, чтобы предотвратить его использование.

«Идея снять фильм пришла лет шесть назад: я тогда оказался в московской квартире-музее Сахарова, погрузился в его биографию и искренне недоумевал, что про нашего главного супергероя 20 века до сих пор никто не сделал байопика, хотя в этой судьбе собрано абсолютно все, что нужно для блокбастера — страсть, преодоление, опасности, постоянная борьба зла с добром, головокружительная эволюция персонажа, любовная драма», — говорит сценарист Роман Супер.

«Сахаров — личность невероятного масштаба, настоящий моральный авторитет, каких сегодня практически нет в России, — поделилась мнением актриса Чулпан Хаматова. — Мне кажется, что это очень важная и интересная история о том, как развивался взгляд человека, как менялся его путь. Переосмысление того, что он делает, ради чего он это делает. И гуманитарные вопросы, которые появляются в этом сценарии — они невероятно важны».

Премьера документального фильма состоится в онлайн-кинотеатре «МТС ТВ» 21 мая 2021 года — в день рождения Андрея Дмитриевича Сахарова.

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