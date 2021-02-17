Увлекательная и немного жуткая анатомия: в Москве откроется выставка Body Worlds

На ней можно в мельчайших подробностях посмотреть, как устроено человеческое тело.

12 марта в Москве откроется уникальная анатомическая выставка Body Worlds. Она гастролирует по миру уже 26 лет, ее посетителями стали более 50 миллионов человек в 35 странах. Экспонаты данной коллекции созданы на стыке науки и искусства. Это человеческие тела, сохраненные методом пластинации (это когда жидкости в тканях заменяют на затвердевающие синтетические вещества). Они демонстрируют, как организм меняется с возрастом и под воздействием вредных привычек или различных заболеваний.

Автор выставки — анатом, доктор Гюнтер фон Хагенс — задался целью показать людям, насколько сложно и интересно построено человеческое тело. Позы экспонатов повторяют движения из повседневной жизни. Экспозиция призвана стать удивительным путешествием даже для тех, кто не увлекается биологией.

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Конечно, далеко не везде подобное зрелище принимали на ура, у данного мероприятия есть свои противники, которые считают его безнравственной «демонстрацией трупов». После ряда судебных исков создатель экспонатов начал работать только с телами доноров.

Организаторы сообщают, что выставка развернется в 21-м павильоне ВДНХ.

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