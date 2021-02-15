Павел Деревянко снимается в новом триллере в условиях экстремального мороза

В феврале в Перми начались съемки триллера «Подельники», за создание которого отвечают видеосервис Start и кинокомпания «Первое кино». В режиссерское кресло сел опытный документалист Евгений Григорьев, для которого это будет дебют в игровом кино. Главные роли исполняют: Юра Борисов, Елизавета Янковская и Павел Деревянко.

В основу сюжета легла реальная история десятилетнего деревенского мальчика, у которого убили отца, и преступник остался безнаказанным. Зрители увидят ребенка, который сам устроил охоту за убийцей.

«Человек в любой точке мира может оказаться в жизненном тупике, столкнувшись с несправедливостью, обидой, местью, тем, что способно сломать его жизнь. Если говорить о жанре, то мне хочется сделать что-то на стыке триллера, ироничной, черной комедии и драмы», — говорит режиссер.

Создатели картины поделились, что первая неделя съемок совпала с аномальными морозами в Пермском крае, киношники работали при температуре до -35 и сильном ветре. На морозе у них замерзало оборудование, а некоторые локации оказались недоступны для автотранспорта. Из-за холода съемки могли быть остановлены, но группа и лично Павел Деревянко проявили мужество и не дали работе прерваться.

Известно, что производство фильма проходит при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. В кинотеатрах готовая картина выйдет в конце 2021 года.

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