Третьяковская галерея была отреставрирована, несмотря на пандемию

Коронавирус и связанные с ним ограничения не помешали Третьяковской галерее выполнить все планы по реставрации, намеченные на 2020 год. На сегодняшний день в обновленных зданиях учреждения проводятся выставки, экскурсии, лекции, мастер-классы и даже концерты.

«Был момент весной, когда реставраторы не имели возможности приходить на работу и вообще все было закрыто, мы все работали в удаленном доступе, — рассказала порталу News.ru гендиректор галереи Зельфира Трегулова. — Но при первой возможности, с учетом того, как люди передвигаются, мы начали разрешать им работать, потому что есть процессы, которые невозможно остановить, сама технология не позволяет длительного перерыва».

Руководитель также поделилась, что научные сотрудники Третьяковки, отравленные на «удаленку», работали из дома так усердно, что карантин обернулся для учреждения большим количеством новых статей. Настолько большим, что сейчас у галереи нет денег, чтобы издать все эти тексты.

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Добавим, что в феврале в Третьяковке работают выставки Аллы Урбан, Константина Кузнецова, Марии Якунчиковой-Вебер, Александра Бенуа, Роберта Фалька, Александра Иванова и других творцов, а также проекты «Веер XVIII века», «Лаборатория будущего» и «Фантастик Пластик».

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