Из-за пандемии «Оскар» 2021 года пройдет одновременно в нескольких местах

Вручение кинопремии «Оскар» в 2021 году пройдет не только в кинотеатре «Долби» в Лос-Анджелесе, но и еще в нескольких местах. Организаторы разбили мероприятие на ряд локаций, чтобы соблюсти меры безопасности от коронавируса. Трансляция будет вестись с разных площадок, некоторые из которых, возможно, окажутся на свежем воздухе. Об этом представители американской Академии сообщили изданию Variety.

Устроители премии добавили, что публика ждет грядущее шоу именно в формате оффлайн, поэтому они делают все, чтобы собрать звезд на церемонию, но при этом не подвергать никого опасности заражения. В этом году «Оскар» бьет рекорды по количеству поданных заявок документальных и иностранных фильмов, сразу несколько женщин претендуют на звание лучшего режиссера — киноиндустрии как никогда важно провести культовую церемонию.

Добавим, что пандемия и так «подвинула» кинопремию на два месяца. Изначально награждение планировалось провести в конце февраля, но сейчас оно намечено на 25 апреля. Номинанты будут объявлены 15 марта.

Смотрите также: