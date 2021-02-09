Жена олигарха поднимает маленький завод в провинции: стартовали съемки нового сериала СТС

Стартовали съемки нового сериала канал СТС «Жена олигарха». Это будет лирическая комедия о женщине, которую бросил богатых муж. Главную роль сыграет звезда «Кухни» Елена Подкаминская, а ее супруга — Игорь Верник.

По сюжету, светская львица Альбина вынуждена резко поменять лондонский особняк на маленький городок за Уралом. Она возвращается с детьми в Россию, без денег и перспектив. Единственное, что ей осталось от мужа — это чахлый заводик по производству кирзовых сапог. Но местные работники приезды заграничной фифы совсем не рады.

«Альбина попадает в маленький городок, а значит, будут и плохие дороги, и разные чиновники, и в целом провинциальные порядки. Зрители подметят много аллегорических моментов, напоминающих произведения Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Кроме того, героиня сама из обычной семьи, но судьба бумерангом возвращает ее к истокам. Эти болевые точки заставят ее многое пережить и вспомнить себя», — говорит режиссер Мария Кравченко.

Городок Добруйск будут снимать на юге России, а помещения завода — на фабрике в Тверской области, остальные сцены — в Москве.

Особое внимание киношники уделяют гардеробу главной героини. Чтобы нарядить ее, стилисты вдохновляются образами Виктории Бэкхем и Мелании Трамп. Да и сама героиня не чужда дизайну — по сюжету она перепрофилирует свое предприятие на производство женских сумочек.

Добавим, что сериал будет состоять из 17 эпизодов. В актерском составе задействованы Маргарита Дьяченкова, Кай Гетц, Антон Филипенко и другие артисты.

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