Стань загадкой для звезды: на ТНТ стартует новое шоу «Музыкальная интуиция»

На канале ТНТ стартует новое развлекательное шоу, которое совместит в себе музыкальный и детективный форматы. Ведущим проекта станет Азамат Мусагалиев, а название передачи — «Музыкальная интуиция».

В студию будут приглашаться певцы, юмористы и прочие звезды, а им на выбор предложат несколько поющих людей из народа, правда, голосов участников до определенного момента никто не услышит. В этом и есть изюминка шоу — нужно угадать или догадаться, кто из кандидатов действительно умеет петь, а кому, как говорится, медведь на ухо наступил.

Зрители смогут посмеяться, глядя на реакцию звезд, и сами проверить свою интуицию. Но это еще не все — ведь можно самому стать участником передачи и преподнести себя в качестве загадки для знаменитости. Кастинги для первых выпусков уже прошли, продюсеры отобрали ярких личностей — голосистых и не очень.

Правила таковы: 6 звездных гостей делятся на две команды и ищут среди участников мощных вокалистов. Для этого у них есть факты из жизни «певцов», их искаженные демо-записи и подсказки ведущего. За каждого раскрытого таланта знаменитости выигрывают деньги, в конце программы заработанная сумма отправится на благотворительность. Соперники бьются на протяжении четырех раундов, а в финале капитан звездной команды должен будет спеть дуэтом с участником, которого выберет сам без прослушивания.

Как это будет выглядеть, зрители ТНТ узнают уже в феврале.

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