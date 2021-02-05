В середине нового сезона «Последнего героя» на островах появится победительница «Пацанок»

Реалити-шоу «Последний герой: Чемпионы против новичков» еще не начало свою трансляцию на канале ТВ-3, а уже появилась новость, что в середине проекта на островах окажется совершенно новый участник. Как стало известно сайту Teleprogramma.pro, на съемки в Занзибар полетела победительница пятого сезона шоу «Пацанки» Анастасия Петрова.

Девушка уже успела прославиться на канале «Пятница!», превратившись на глазах у зрителей из агрессивной девчонки в утонченную леди. Кроме выигранного миллиона, она стала резидентом TikTok-дома телеканала, у которого сейчас 2,5 миллиона подписчиков. Но у Насти также была мечта поучаствовать в «Последнем герое», и ТВ-3 решил помочь ей с осуществлением желания.

«Безумно рада участию! После «Пацанок» я очень изменилась, поэтому на проекте будет новая версия меня. Хочу проверить свою моральную и физическую силу, понять, могу ли я выжить в экстремальных условиях. Планирую продержаться там, как можно дольше. И сделаю все, чтобы дойти до финала и выиграть!» — говорит Петрова.

Эх, трудилась-трудилась девушка, чтобы перестать быть пацанкой, а теперь ей придется снова пробудить свои инстинкты и бойцовские качества.

Напомним, что новый сезон «Последнего героя» стартует на канале ТВ-3 6 февраля в 19:00. Ведущей проекта вновь стала Яна Троянова.

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