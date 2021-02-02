Что посетить в Подмосковье: Ирина Безрукова поделилась планами культурных выездов за город

Актриса Ирина Безрукова составила себе план культурно-познавательных поездок на ближайшие полгода. Звезда кино поделилась с подписчиками в Instagram, что у нее большие ожидания от Подмосковья, где стало очень интересно в последнее время.

Пока лежит снег, 55-летняя артистка хочет посетить питомник сибирских хаски в Серпухове и покататься на собачьей упряжке. Вторым пунктом у нее стоит этнопарк «Кочевник» с Сергиево-Посаде.

«Там стоит самая большая юрта России, и кормят лагманом, шурпой, кубатами, пловом», — предвкушает Ирина.

Продолжая гастрономическую тему, Безрукова собирается посетить сырный фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» под Истрой. Еще актриса обязательно хочет увидеть новый музей Зои Космодемьянской в Петрищево, особенно после просмотра недавно вышедшего фильма «Зоя».

В августе актриса планирует окунуться в музыку и побывать на фестивале «Джазовые сезоны» в поселке Горки Ленинские, и, если найдется время, приедет на фестиваль искусств Чайковского в город Клин. Теперь вы знаете, где можно будет встретить известную артистку.

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