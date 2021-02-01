ТВ-3 подарит целеустремленным зрителям путешествие в Африку на съемки «Последнего героя»

Поучаствовать в погоне за призом можно будет в день выхода первого эпизода нового сезона шоу.

У зрителей канал ТВ-3 появилась возможность попасть на съемки финала шоу «Последний герой» в Африке. Для этого нужно поучаствовать в поиске тайников, которые разбросаны в 12 городам России. Во время первого выпуска реалити-шоу «Чемпионы против новичков» 6 февраля на экране появится специальный QR-код. Просканировав его, можно будет узнать точное местоположение приза. Тот, кто первым доберется до него, завладеет сертификатом на поездку в Занзибар — на съемки финального эпизода.

Известно, что тайники размещены в Москве, Петербурге, Казани, Уфе, Волгограде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Челябинске, Новосибирске, Барнауле и Омске. Подробности — на сайте проекта.

Напомним, что шоу «Последний герой» из-за пандемии переехало с Филиппин на острова африканского Занзибара. Там в борьбе за приз столкнулись команды «чемпионов» телепроекта и дерзких «новичков». Ведущей в третий раз стала актриса Яна Троянова. Первую серию канал ТВ-3 покажет 6 февраля в 19 часов.

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