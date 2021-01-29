Антиблокбастер «Реальные пацаны против зомби» покажут на ТНТ

После 2020 года можно посмеяться и над восстанием оживших мертвецов.

Вечером 30 января зрителей канала ТНТ ждет антиблокбастер: телевизионная премьера фильма «Реальные пацаны против зомби». Название картины говорит само за себя — во вселенной пермского ситкома «Реальные пацаны» случился зомби-апокалипсис, и любимые зрителями герои объединились, чтобы выжить в мире живых мертвецов.

По сюжету, Пермь оцеплена бойцами Росгвардии, продовольствие жителям скидывают с самолетов, а по городу бродят голодные зомби, алчущие человеческой плоти. А все началось из-за Вована, который привез пацанам обломок сталактита, внутри которого оказался заморожен вирус, обращающий людей в каннибалов. Но героям сериала как-то не до зомби: Марина все так же работает в столовой, Иваныч занимается бизнесом, а Колян с Лерой воспитывают детей. Правда, когда Леру кусают, становится не до шуток. Колян должен вырасти из реального пацана в настоящего мужчину и добыть антидот для любимой.

И хотя вирус в этой комедии вымышленный, но фильм наполнен советами о том, как важны самоизоляция и забота друг о друге. Страшная, на первый взгляд, история подана с фирменным бытовым юмором «Реальных пацанов» и их искренним оптимизмом. В ролях все те же Николай Наумов, Зоя Бербер, Валентина Мазунина, Мария Скорницкая, Алексей Базанов, Марина Федункив и другие.

Смотрите фильм «Реальные пацаны против зомби» 30 января в 20:15 на канале ТНТ.

Смотрите также: