На канале «ЧЕ!» стартует юмористический хит «Дизель-шоу»

В феврале на канале «ЧЕ!» стартует трансляция комедийной программы — «Дизель-шоу». По формату она похожа на «Уральские пельмени», то есть состоит из смешных зарисовок и скетчей на актуальные темы: конфликт поколений, непростые семейные отношения, социальные события, любовь и измены, плохие дороги, цифровизация и прочее наболевшие.

Телезрителям обещают острый, но не оскорбительный юмор, а также музыкальные номера, пародии и розыгрыши. Смешить народ в новой передаче собираются участники команд КВН «Уездный город» и «ЧП» Сергей Писаренко, Евгений Никишин, Евгений Сморигин и другие.

Добавим, что украинский юмористический проект «Дизель-шоу» уже успел стать настоящим хитом на канале ICTV и просторах Интернета.

Насколько это смешно, вы сможете убедиться с 8 февраля в 19:00 на канале «ЧЕ!»

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