«Мы как Дава с Бузовой»: Гудков и Дорн стали ведущими нового сезона «Орла и решки»

Популярное тревел-шоу «Орел и решка» ждут большие перемены. Впервые в истории проекта ведущими стали двое мужчин — Александр Гудков и Иван Дорн. Сезон с ними стартует на канале «Пятница!» 15 февраля.

«Мы с Иваном Дорном на проекте как Дава с Бузовой: поженились и тут же поругались и развелись! Но мы их переплюнем, у нас покруче будет история!» — заявил Гудков. «На «Решке» я готов на все, я же экстремал по жизни. Я рад прикоснуться к тому, в чем всегда мечтал поучаствовать», — поделился Дорн.

Иван добавил, что когда-то он не прошел кастинг на роль ведущего этой передачи и с тех пор стал мечтать занять это место. По мнению музыканта, если бы ему тогда удалось попасть в проект, то сегодня он бы был больше шоуменом, а не музыкантом.

Добавим, что в 2021 году «Орлу и решке» исполняется уже 10 лет.

Смотрите юбилейный сезон передачи с 15 февраля на канале «Пятница!».

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