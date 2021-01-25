Новые улики и доказательства: на канале History покажут цикл «Величайшие тайны истории»

27 января в 23:00 по Москве на канале History состоится мировая премьера цикла передач «Величайшие тайны истории», ведущим которых стал известный актер Лоуренс Фишборн. Звезда кино представит зрителям оригинальные теории загадочных событий, которые человечество еще не разгадало.

Каждый эпизод будет посвящен одной из загадок истории, с раскрытием новых улик и доказательств, данных засекреченных документов и анализов ДНК. Например, будет изучена шкатулка, заполненная следственными выводами Лорда Мерси, человека, обвиняемого в предвзятом руководстве официальным расследованием крушения «Титаника».

Также впервые будут раскрыты 60 коробок, запечатанных семьей Джона Уилкса Бута, в них могут содержаться ответы на вопрос, погиб ли он после убийства Авраама Линкольна или же инсценировал свою смерть, как считали многие.

А еще российские зрители смогут погрузиться в нераскрытое дело Дэна Купера — человека, который захватил гражданский самолет, получил выкуп от правоохранителей, а потом просто исчез. Исследователи уверены, что преступник выпрыгнул с парашютом и удачно приземлился где-то в штате Вашингтон.

Всего будет показано пять программ, которые не могут оставить равнодушными любителей загадок истории.

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