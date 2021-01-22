Ранее неизвестные пророчества Ванги озвучат на Первом канале

31 января 2021 года исполнилось бы 110 лет знаменитой на весь мир ясновидящей Ванги. В эту дату на Первом канале впервые покажут новый документальный фильм болгарских кинематографистов о жизни этой загадочной женщины. Авторы ленты под названием «Ванга: Человек и феномен» обещают раскрыть не только факты биографии целительницы, но и озвучить ее пророчества, о которых ранее было неизвестно. Также киношники прошлись по тем прогнозам, что уже сбылись.

Оказывается, ясновидящая предсказывала и пандемию коронавируса, назвав ее возвращением «забытой болезни» с юга. До этого она предвидела Карибский кризис, убийство Джона Кеннеди, избрание Леонида Брежнева генсеком коммунистической партии, теракт 11 сентября 2001 года, гибель подводной лодки «Курск», избрание Барака Обамы президентом США, войну в Сирии и многие другие события. Из того, что пока не сбылось, Ванга предрекала перенос Парижа в новое место и утопление Японии, не имеющей «связи с землей».

В фильм вошли воспоминания родственников и помощников Ванги. Они говорят о ней, как о добром и скромном человеке. Многие годы она принимала посетителей бесплатно. И только в 1967-м, по постановлению правительства Болгарии, за визиты к предсказательнице стали собирать деньги. Хотя все, что получала Ванга, она отдавала на строительство храма.

Добавим, что данный фильм будет показан на Первом канале впервые в мире.

Не пропустите премьеру — 31 января в 16:40 (в 23:50 канал покажет полную версию картины).

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