Бузова подождет: ведущей африканского сезона «Последнего героя» назначена Яна Троянова

Актриса Яна Троянова в третий раз подряд станет ведущей шоу «Последний герой» на канале ТВ-3. Об этом сообщили создатели передачи на фоне того, что телезвезда Ольга Бузова неожиданно изъявила желание стать лицом данного проекта. Как выяснилось, к тому моменту, как скандальная певица решила присоединиться к шоу, съемочная группа во главе с Трояновой уже высадилась в Африке, куда «Последний герой» переехал с Филиппин из-за пандемии.

Добавим, что новый сезоне шоу будет называться «Чемпионы против новичков». В первую команду вошли самые яркие участники прошлых лет, отобранные зрительским голосованием (среди них Надежда Ангарская, Александр Матвеев, Аида Мартиросян, Сергей Одинцов и другие). Второе племя набиралось путем всероссийского кастинга через социальную сеть «ВКонтакте».

Кроме новой локации (Занзибар) и новых команд, изменений в формате популярного реалити не ожидается. Как и прежде, два племени россиян проведут около 40 дней в джунглях, сражаясь со стихией, голодом, местной фауной и друг с другом. Хотя главная битва, как мы знаем, разворачивается внутри каждого участника, бросившего вызов дикой природе и самому себе.

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