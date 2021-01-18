Масштабный флешмоб #РоссияТанцуетДома стартовал снова

Перед началом нового сезона шоу «Танцы со звездами» канал «Россия» возобновил популярный флешмоб #РоссияТанцуетДома. Участники акции могут станцевать у себя дома, выложить видео в соцсети с указанным хештегом, и лучшие ролики попадут в эфир. Однако сплясать нужно будет не абы что: каждую неделю на сайте проекта хореографы и звезды будут показывать мастер-классы по новым танцам — для участия нужно повторить именно эти движения.

Самые яркие ролики будут еженедельно показывать в программе «Утро России», а также выкладывать на официальных страницах телеканала в соцсетях. Авторы лучших видео выиграют сертификаты на танцевальный онлайн-курс школы GallaDance.

Напомним, впервые флешмоб #РоссияТанцуетДома стартовал в апреле 2020 года и длился в течение двух месяцев, всего было выложено более 30 тысяч роликов. В этот раз организаторы планируют побить достигнутый рекорд. В новым сезон «Танцев со звездами» пригласили Сергея Лазарева блогера Даву, Екатерину Гусеву, Катерину Шпицу, Дмитрия Дюжева, рэпера ST и других звезд. Кстати, а вот Дава уже показал первый танец для флешмоба.

Само телешоу смотрите каждое воскресенье в 18:00 на канале «Россия».

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