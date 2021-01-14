Правда на первом свидании: на ТНТ стартует новый сезон шоу «Секрет»

Участники программы будут искать вторую половинку, которая не испугается их тайн.

С 16 января на канале ТНТ стартует новый сезон романтического шоу «Секрет» с Екатериной Варнавой и Дмитрием Хрусталевым. Напомним, в этой программе люди ищут себе вторую половинку, рассказывая о себе подчас шокирующую правду. На это у них есть полчаса. Если после раскрытия своих недостатков или постыдных секретов пара все еще хочет быть вместе, то у нее появляется шанс выиграть 100 тысяч рублей.

В этот раз в поисках счастья сойдутся 25 одиноких девушек и 25 холостых парней. Организаторы шоу уверяют, что истории этих молодых людей не выдуманы продюсерами. Каждая из них может зацепить зрителя, участники начнут удивлять с самого первого выпуска.

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Добавим, что международное швейцарское агентство The WIT включило шоу «Секрет» в топ-10 самых многообещающих мировых форматов этого года. Особенно приятно, что такую перспективную передачу придумали именно в России.

Смотрите первый выпуск нового сезона шоу «Секрет» 16 января в 22:00 на канале ТНТ.

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