Наш ответ «Игре престолов»: в России начали снимать масштабный фэнтези-сериал

В Москве и Петербурге начались съемки нового масштабного фэнтези-сериала «Этерна», основанного на романах отечественной писательницы Веры Камши «Отблески Этерны» (в цикле уже 16 книг). Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», режиссером проекта выступает Евгений Невский, работавший над «Интернами», художником-постановщиком — Анастасия Каримулина, задействованная в новом сказочном блокбастере «Конек-Горбунок». Планируется снять пять сезонов по десять серий в каждом, первый будет готов уже в текущем году.

Для съемок приготовлено множество исторических костюмов, доспехов и оружия. За основу были взяты музейные экспонаты Европы 16-17 веков. А судя по сюжету книг, зрителей ждет нечто в духе «Игры престолов». Одним из героев будет молодой оруженосец, мечтающий восстановить честь своей семьи, другим — изгнанный король, строящий планы по возвращению трона. В первоисточнике много политики и интриг, а также описывается мультивселенная, в которой связаны несколько миров, в том числе и наша Земля. Также присутствует магия и угроза скорого конца света, что характерно для фэнтези.

В ролях: Юрий Чурсин, Юлия Хлынина, Кирилл Зайцев, Андрей Смоляков и другие отечественные актеры. Где будет показан сериал, пока неизвестно.

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