Финал девятого сезона шоу «Голос» покажут в прямом эфире Первого канала 30 декабря

Телезрители не только проголосуют за понравившегося певца, но и поучаствуют в благотворительной акции.

Вечером 30 декабря на Первом канале состоится большое событие: финал шоу «Голос», транслируемый в прямом эфире. Зрителям путем голосования предстоит выбрать лучшего вокалиста среди четырех претендентов:

Олега Аккуратова из команды Валерия Сюткина; Дмитрия Венгерова из команды Сергея Шнурова; Яны Габбасовой из команды Полины Гагариной и Василия Пасечника из команды Басты.

Как сообщили в Первом канале, съемки будут проходить с соблюдением мер профилактики распространения коронавируса. Доход от этой трансляции, который получат телевизионщики и их партнеры, будет направлен в благотворительный фонд «Подсолнух», помогающий детям и взрослым с первичным иммунодефицитом и аутоиммунными заболеваниями.

Добавим, что речь идет о людях, которые очень уязвимы перед любыми инфекциями и вирусами. Они всю жизнь находятся как будто в условиях пандемии, а с началом эпидемии коронавируса им стало еще тяжелее, так как из обращение стал пропадать жизненно необходимый им лекарственный препарат иммуноглобулин.

Смотрите финал шоу «Голос» на Первом канале 30 декабря в 21:30.

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