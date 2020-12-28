Новые звезды: «Синяя птица» объявила победителей конкурса талантов 2020 года

27 декабря на телеканале «Россия 1» показали финал детского конкурса талантов «Синяя птица». Поддержать победителей и участников творческого соревнования пришли Хибла Герзмава, Юрий Башмет, Алексей Ягудин, Константин Райкин, Дарья Мороз, музыкальные группы Iowa и Dabro и другие звезды.

Авторитетным членам жюри пришлось сделать нелегкий выбор между самыми яркими юными талантами. В итоге кто-то остался финалистом шоу и получил маленькую статуэтку «Синей птицы», а победа и денежный приз достались лишь четырем сильнейшим. Ими оказались скрипачка Илва Эйгус, трубач Александр Рублев, органистка Стефанида Ермолаева и воздушная гимнастка Аглая Рязанова. Последняя также победила по голосам во «ВКонтакте» и получила в подарок набор блогера, чтобы снимать свои головокружительные трюки.

Отдельной награды от «Синей птицы» удостоились и педагоги юных участников, благодаря которым дети раскрыли свои таланты. Организаторы конкурса отправили гранты на 300 тысяч рублей пяти преподавателям из Златоуста, Всеволожска, Белгорода, Ижевска и Москвы.

Добавим, что «Синяя птица» не заканчивается только телевизионным конкурсом. Самых ярких участников теперь пригласят выступать на престижные площадки России и мира. Их путь к славе только начался.

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