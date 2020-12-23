Галустян и Киркоров объединились, чтобы открыть глаза зрителям на популярные тренинги

Для этого Михаил нарядился в перья, подражая Филиппу.

11 января на канале СТС стартует второй сезоне научно-развлекательного скетчкома «Миша портит все», в котором Михаил Галустян показывает зрителям привычный мир с неожиданной стороны. В новых сериях он будет раскрывать правду о гигиене, видеоиграх, спортзалах, праздниках и других аспектах нашей жизни. В этом ему помогут эксперты и звездные гости: Филипп Киркоров, Сергей Светлаков и рэпер МС Дони.

Как стало известно сайту Teleprogramma.pro, в одном из эпизодов Галустян вместе с королем российской эстрады докажет, что большинство тренингов личностного роста — это лишь способ выкачивания денег из населения. В качестве альтернативы звезды предложат песню «Если хочешь идти — иди» — в ней тоже много полезных, но при этом бесплатных советов для продвижения человека. Чтобы соответствовать Филиппу, Михаил примерил перья и стразы.

Стоит добавить, что в новом сезоне он покажет десятки ярких костюмов, переоденется в Джека Воробья, Дарта Вейдера, джина, байкера, зубную фею, сочинского таксиста, купидона и других персонажей.

«Такое количество разных образов помогает не растерять актерскую форму, а главное — подать полезную информацию в нескучном игровом ключе», — говорит Галустян.

Зрители шоу «Миша портит все» узнают, как не оставить у стоматолога целое состояние, чем опасно нелегальное скачивание фильмов, как сэкономить на электроприборах и другие тайны мироздания.

Не пропустите второй сезон «Миша портит все» — с 11 января, с понедельника по четверг, в 19:00.

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