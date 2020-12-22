В день рождения Димы Билана «Муз-ТВ» покажет сольный телеконцерт певца

24 декабря свой день рождения отмечает любимец публики, певец Дима Билан. В этом году ему исполнится 39 лет. Отметить праздник кумира своих зрителей приглашает канал «Муз-ТВ»: рамках проекта «Live в кайф» артист даст сольный телеконцерт со своими самыми горячими хитами, не забывая о своих фирменных прыжках.

«Самое важное – live в кайф – эмоции, пот, желание исполнять музыку и, конечно, дарить ее зрителю. Это то, чем я занимаюсь почти 20 лет… — говорит сам певец. — Мы много натерпелись в 2020 году, давайте настраиваться на фундаментальный позитив!»

На концерте, в котором каждый телезритель получит лучшее место, прозвучат проверенные временем и новые хиты: «Полуночное такси», «Невозможное возможно», «Я просто люблю тебя», «Про белые розы», «На берегу неба» и другие.

Яркий, ослепительный, фантастический Дима Билан передаст свою энергетику зрителям 24 декабря в 20:00 — на канале «Муз-ТВ».

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