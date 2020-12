Лошадь Плотва из сериала «Ведьмак» дала интервью студии Netflix

На минувшей неделе студия Netflix опубликовала в соцсетях несколько коротких видео о том, как снимается популярный фэнтези-сериал «Ведьмак». В одном из них запечатлены моменты, когда актеры во главе с Генри Кавиллом начинали дурачится на площадке. «Отжигала» на съемках и лошадь Плотва — верный спутник главного героя. В одном из кадром, в котором она стояла позади ведьмака, в камеру попал момент, когда животное неожиданно начало испражняться.

Довольно часто перед публикацией новых серий студии делают небольшие интервью с исполнителями ролей, чтобы они рассказали о своих персонажах и съемочном процессе. В этот раз слово дали Плотве. В Twitter появилось видео, в котором лошадь делится своими впечатлениями от сериала и своего партнерства с Кавиллом. Понять ее, правда, смогут только те, кто знает лошадиный язык.

The strongest steed, the most faithful filly,

here's an interview with Roach.

Today you've chosen destiny, yes, really. #Witchmas pic.twitter.com/rzkKoOfPsK

— The Witcher (@witchernetflix) December 20, 2020