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Лошадь Плотва из сериала «Ведьмак» дала интервью студии Netflix

Животному, как полноценному участнику съемочного процесса, тоже предоставили слово.

Лошадь Плотва из сериала «Ведьмак» дала интервью студии Netflix
Плотва привыкла быть в кадре. Фото: стоп-кадр из видео Twitter-аккаунта @witchernetflix

На минувшей неделе студия Netflix опубликовала в соцсетях несколько коротких видео о том, как снимается популярный фэнтези-сериал «Ведьмак». В одном из них запечатлены моменты, когда актеры во главе с Генри Кавиллом начинали дурачится на площадке. «Отжигала» на съемках и лошадь Плотва — верный спутник главного героя. В одном из кадром, в котором она стояла позади ведьмака, в камеру попал момент, когда животное неожиданно начало испражняться.

Довольно часто перед публикацией новых серий студии делают небольшие интервью с исполнителями ролей, чтобы они рассказали о своих персонажах и съемочном процессе. В этот раз слово дали Плотве. В Twitter появилось видео, в котором лошадь делится своими впечатлениями от сериала и своего партнерства с Кавиллом. Понять ее, правда, смогут только те, кто знает лошадиный язык.

Напомним, что в эти дни еще идут съемки второго сезона сериала, которые несколько раз прерывались из-за пандемии коронавируса и других инцидентов. Продолжение покажут зрителям уже в 2021 году.

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