«Ну, погоди!», «Летучий корабль», «Бременские музыканты»: в Москве пройдет мультконцерт

В воскресенье, 20 декабря, в большом зале Московской консерватории имени Чайковского пройдет концерт «Союзмультфильма». На экране покажут любимые анимационные картины нашего детства, а песни из них вживую исполнят молодые солисты в сопровождении симфонического оркестра и детского хора «Великан».

В программе — такие замечательные мультфильмы, как «Чебурашка», «Бременские музыканты», «Ну, погоди!», «Летучий корабль», «В порту», «Катерок», «Щелкунчик», «Пес в сапогах», «Каникулы Бонифация», «Как Львенок и Черепаха пели песню». Музыканты исполнят мелодии, написанные Максимом Дунаевским, Геннадием Гладковым, Владимиром Шаинским и другими выдающимися композиторами.

Для тех юных зрителей, кто не сможет попасть на это шоу, на портале Культура.РФ будет вестись видеотрансляция концерта. Начало — в 15 часов.

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