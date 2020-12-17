На ТНТ назовут имя лучшего стендап-комика 2020 года

В финале пятого сезона шоу «Открытый микрофон» зрители узнают, кто из участников унесет домой три миллиона рублей.

В пятницу, 18 декабря, на канале ТНТ покажут финал пятого сезона шоу «Открытый микрофон». На звание лучшего стендап-комика 2020 года и приз в три миллиона рублей претендуют сразу восемь человек. Наставники шоу пока не назвали главного фаворита, по их словам, шанс на победу есть у всех претендентов.

Но уже известно, с какими шутками молодые звезды стендапа ворвутся в финал. Татьяна Блант расскажет, о чем говорят голоса в голове Руслана Белого. Андрей Фролов придумает изощренное наказание для тех, кто всегда опаздывает. Макс Ко объяснит, почему в год Петуха в Казахстане закрываются все роддома, а самый спокойный участник Алексей Юрьянов поделится эмоциями, которые на самом деле бушуют внутри него.

Денис Гвоздев предложит законодательно запретить продажу квартир на первом этаже, а его коллега по команде Настя Винивитина признается, что в 22 года она ни разу ни с кем не встречалась. Антон Козополянский задастся вопросом, почему красивые женщины из пресс-службы МВД рассказывают такие страшные новости, а Сергей Снурников подскажет лучший способ утилизировать просроченную еду.

Кто же из них победит? Смотрите финал «Открытого микрофона» 2020 года — 18 декабря в 22:00 на канале ТНТ.

больше по теме Через призму юмора: простые россияне получили возможность попробовать себя в стендапе Новый проект запускает телеканал «360».

Смотрите также: