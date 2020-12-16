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«Все мы взаимосвязаны»: принц Гарри и Меган Маркл запускают серию подкастов

Известная пара собирается рассказывать истории, чтобы сплачивать людей.

«Все мы взаимосвязаны»: принц Гарри и Меган Маркл запускают серию подкастов
Принц Гарри и Меган Маркл теперь авторы подкастов. Фото: globallookpress.com

Принц Гарри и его жена Меган Маркл подписали сделку с аудиосервисом Spotify на создание своих эксклюзивных подкастов. Недавно они создали продюсерскую компанию пары Archewell Audio (интересно, а в честь кого она названа?), которая будет производить программы специально для популярного потокового сервиса.

Как сообщает Variety, первые выпуски можно ожидать в 2021 году, но для начала герцоги Сассекские выпустят новогоднюю передачу с «историями надежды и сострадания». В официальном заявлении пара отметила, что подкасты прекрасно подходят для того, чтобы объединять людей, при этом не сильно отвлекая их от работы.

«С учетом вызовов 2020 года, сейчас самое важное время для этого, потому что, когда мы слышим друг друга и рассказываем друг другу истории, мы вспоминаем, насколько все мы взаимосвязаны», — говорят супруги.

Напомним, у Гарри и Меган уже есть контракт с Netflix на эксклюзивные теле- и кинопроекты. Бывшие члены британской королевской семьи обещали, что станут финансово независимыми, вот и заключают прибыльные договоры с крупными международными медиакомпаниями. Что касается Spotify, то у этой платформы уже есть успешный опыт развития подкаста Барака Обамы и его жены.

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