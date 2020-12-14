«Эволюция огромной страны»: съемки масштабной исторической саги «Собор» завершены

В Санкт-Петербурге завершились съемки исторической саги «Собор», которую покажут в эфире Первого канала, сообщает «Киностудия КИТ». Это будет масштабный приключенческий сериал, который не только отразит события петровских времен, но и ответит на вечные вопросы: что есть бог и что есть любовь.

Сюжет завертится вокруг молодого человека, который, будучи крепостным, влюбляется в дочь князя и всеми силами стремится сравниться с ней в социальном статусе, чтобы смести преграды на пути их любви. Казалось бы, затея слишком смелая, но на дворе — эпоха перемен. Петр Первый перестраивает страну, и у главного героя есть шанс перестроить свою жизнь. Сначала он отрицает бога и служит своему царю ради званий и титулов, но затем проникается верой и решает построить в новой столице собор.

«Нам было важно также показать преобразования в стране: как царю с трудом давались реформы, — говорит режиссер–постановщик Сергей Гинзбург. — Петр перестраивает страну и армию — так и в наш фильм врываются новые цвета и новый уклад жизни. Смена костюмов и декораций подчеркнет, как меняются герои. Это уникальная возможность для зрителя увидеть эволюцию огромной страны в экранных образах».

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Для съемок сериала построили несколько крупных декораций: боярское поместье конца 17-го века, Петербург времен его основания, военные редуты войны со шведами. А еще на берегу Финского залива построили настоящий порт. Ну и, конечно, сам собор, который, по преданию, был смыт наводнением, а после этого сгорел. Как проходили съемки, можно посмотреть в специальном видео, выпущенном киностудией.

Историческим деталям, костюмам и реквизиту было уделено огромное внимание. Авторы картины провели в архивах и музеях более двух лет, чтобы сериал получился максимально точным. Это была сложнейшая работа, ведь с той эпохи сохранилось крайне мало артефактов, и большинство из них приходилось создавать заново.

В ролях: Светлана Иванова, Сергей Марин, Александр Балуев, Юлия Снигирь, Алексей Бардуков, Максим Аверин и другие.

Добавим, что киносага «Собор» будет включать в себя 12 эпизодов. Дата премьеры пока не названа.

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