Не для детей: Николас Кейдж будет вести комедийное шоу о сквернословии на Netflix

Известный актер расспросит ученых, откуда в английском языке взялись те или иные ругательства.

Зимой на потоковом сервисе Netflix выйдет 6-серийное комедийное шоу «История скверных слов» History of Swear Words, ведущим которого станет 56-летний Николас Кейдж. Звезда боевиков будет обстоятельно объяснять зрителям, откуда в английском языке появились самые часто употребляемые ругательства.

В этом ему на помощь придут эксперты в этимологии и поп-культуре, историки, лингвисты и артисты. Вместе они узнают, почему в уличной лексике секс, половые органы и женщины легкого поведения называются именно теми, а не иными словами.

Как сообщает Deadline, шоу стартует на Netflix 5 января. Ожидается, что оно будет довольно популярно, не только из-за щепетильной темы, но и благодаря харизме самого Кейджа.

Кстати, а если бы такое шоу запустили бы в России, кто, по-вашему, подошел бы на роль ведущего?

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