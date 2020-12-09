В российской глубинке воссоздали дом Шрека из мультфильма

Где-то в России, а именно в городе Советске Кировской области, появился настоящий дом Шрека — точь-в-точь, как в мультфильме. Арт-объект построили студенты техникума, правда, не на болоте, а в местном дендрологическом саду. Но это даже лучше: сейчас хижину зеленого огра могут посещать туристы. Хотя мы знаем, что настоящему Шреку это бы не понравилось.

«У нас были примитивные материалы, немного техники, огромное желание создавать и стремление получить результат. Полтора года работы, и по-моему получилось даже лучше, чем мы ожидали», — рассказал руководитель проекта Андрей Вдовенко.

Он выложил в YouTube видеоотчет о ходе строительства. В ролике видно, что ребята воссоздали не только сам дом из мультфильма, но и знаменитую табличку «Берегитесь огра!», которая должна отгонять непрошеных гостей, и тот самый уличный туалет, в котором любил заседать великан. Реконструирован и интерьер землянки, в ней даже уютно. Так что, господин Шрек, если вы захотите переехать в Россию вслед за Жераром Депардье, то знайте, что для вас уже готово подходящее жилье.

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