В честь 75-летия Великой победы в Волоколамске пройдут гала-концерт и кинофестиваль

Несколько дней подряд артисты и зрители будут вспоминать оборону Москвы.

С 10 по 24 декабря в подмосковном Волоколамске пройдет культурно-патриотическое мероприятие «Путь к Победе. Волоколамский рубеж», посвященное 75-летнему юбилею Великой Победы. В первый день в центре города пройдет торжественная церемония увековечивания памяти погибших у мемориала вечного огня, затем в местном дворце спорта состоится гала-концерт «Песни Победы».

На сцене выступят хор Московского Сретенского монастыря, солистка Мариинского театра Мария Баянкина, народная артистка России Евгения Добровольская, музыкальный театр «Новый балет», победители и финалисты шоу «Голос» и других музыкальных конкурсов. В программе прозвучат песни военных лет, ведущий — Александр Олешко. Трансляция концерта пройдет 20 декабря на «Телеканале 360».

Также «Волоколамский рубеж» отметится кинофестивалем военно-патриотических фильмов (20-24 декабря). Там покажут более 30 художественных и документальных фильмов, снятых в странах СНГ, а также в Сербии, Греции и Китае. Организаторы планируют наградить известного режиссера Никиту Михалкова почетным знаком «За вклад в укрепление духовно-нравственных основ общества».

А еще в программе мероприятий фотовыставка и вечер памяти режиссера-фронтовика Сергея Бондарчука, 100-летие которого отмечается в этом году, и онлайн-выставка Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.