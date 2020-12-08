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Прямые эфиры девятого сезона шоу «Голос» стартуют 18 декабря

Зрители готовятся голосовать за лучшего вокалиста проекта.

Прямые эфиры девятого сезона шоу «Голос» стартуют 18 декабря
Удастся ли Сергею Шнурову победить в этом году? Фото: Первый канал/Максим Ли.

Приближается Новый год, а вместе с ним и финал нынешнего сезона шоу «Голос» на Первом канале. Уже известно, что выпуски в формате прямого эфира стартуют 18 декабря. Как и прежде, это означает, что судьбу участников теперь будут решать не только наставники, но и телезрители.

После этапа «Нокаутов» в проекте осталось 12 исполнителей — по трое в командах Басты, Полины Гагариной, Сергея Шнурова и Валерия Сюткина. Организаторы шоу напоминают, что после четвертьфинала конкурс покинут четыре человека, а в полуфинала — еще четыре. В финал пройдут только четыре сильнейших вокалиста. Кто из них победит, в последнем выпуске будут решать уже не звезды, а зрительское голосование.

На пропустите первый прямой эфир «Голоса» — в пятницу, 18 декабря, в 21:30 на Первом канале.

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