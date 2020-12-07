Как сделать новогодний макияж в домашних условиях
Видео
«Жизнь других» в Дубае: сколько стоит образование и как платят домработницам
Жанна Бадоева
Звездный гость

Дима Билан посоветовал «русской Билли Айлиш» превратить «волнение в наглость»

Конкурс «Синяя птица» открывает публике новые юные таланты.

Дима Билан посоветовал «русской Билли Айлиш» превратить «волнение в наглость»
Аня Качуровская в программе «Синяя птица». Фото: канал «Россия 1».

Завершился третий отборочный тур конкурса юных талантов «Синяя птица», который проходит на канале «Россия 1». И зрителям есть, чему удивиться. В новом выпуске на сцену выйдет горная коза по кличке Шанель. Эту необычную артистку дрессирует 11-летняя участница программы из Подмосковья, однако козам не зря приписывают упрямство — животное пришлось еще уговаривать выступить перед телекамерами.

Также зрителей будут удивлять летающая над сценой цирковая гимнастка из Краснодарского края и юный столичный тромбонист, талантом которого восхищался и Валерий Сюткин.

«Синяя птица»
11-летняя цирковая гимнастка Александрина Дашкова в программе «Синяя птица». Фото: канал «Россия 1».

Яркости отборочную туру добавила 12-летняя участница Анна Качуровская, девочка пришла выступать с такими же цветными волосами, как у популярной американской певицы Билли Айлиш, да и в целом повторила ее стиль. У юной артистки есть еще один общий момент с западным кумиром: их выступления оформляла одна и та же российская компания «Сила света».

Больше всех из звездного жюри Аня зацепила Диму Билана, который с недавних пор тоже экспериментирует с яркими оттенками волос. Певец признался, что как никто понимает волнение девочки, ведь сам он раньше боялся большой сцены и даже сбегал с выступлений. 38-летний артист посоветовал юной звезде «превратить неуверенность в наглость и оторванность». Но смогла ли «русская Билли Айлиш» пройти в финал конкурса?

Смотрите передачу «Синяя птица» каждое воскресенье, в 18:15, не канале «Россия 1».

Смотрите также:

Тэги

«Россия 1»«Россия»«Синяя птица»Билли АйлишДима Биланшоу талантовюные таланты