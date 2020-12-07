Дима Билан посоветовал «русской Билли Айлиш» превратить «волнение в наглость»

Завершился третий отборочный тур конкурса юных талантов «Синяя птица», который проходит на канале «Россия 1». И зрителям есть, чему удивиться. В новом выпуске на сцену выйдет горная коза по кличке Шанель. Эту необычную артистку дрессирует 11-летняя участница программы из Подмосковья, однако козам не зря приписывают упрямство — животное пришлось еще уговаривать выступить перед телекамерами.

Также зрителей будут удивлять летающая над сценой цирковая гимнастка из Краснодарского края и юный столичный тромбонист, талантом которого восхищался и Валерий Сюткин.

Яркости отборочную туру добавила 12-летняя участница Анна Качуровская, девочка пришла выступать с такими же цветными волосами, как у популярной американской певицы Билли Айлиш, да и в целом повторила ее стиль. У юной артистки есть еще один общий момент с западным кумиром: их выступления оформляла одна и та же российская компания «Сила света».

Больше всех из звездного жюри Аня зацепила Диму Билана, который с недавних пор тоже экспериментирует с яркими оттенками волос. Певец признался, что как никто понимает волнение девочки, ведь сам он раньше боялся большой сцены и даже сбегал с выступлений. 38-летний артист посоветовал юной звезде «превратить неуверенность в наглость и оторванность». Но смогла ли «русская Билли Айлиш» пройти в финал конкурса?

Смотрите передачу «Синяя птица» каждое воскресенье, в 18:15, не канале «Россия 1».

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