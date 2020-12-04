Крокодил Гена заговорит голосом Леонида Ярмольника, а за Чебурашку споет Анжелика Варум

К Новому году киностудия «Союзмультфильм» выпустит короткометражку о Чебурашке и Крокодиле Гене. Любимые с детства герои снова появятся на экране, чтобы отметить главный праздник календаря. Их озвучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник.

Шестиминутная музыкальная картина называется «Чебурашка. Секрет праздника». Песню для нее написал музыкант Леонид Агутин, а его жена, что исполнила композицию, постаралась, чтобы голос ее персонажа как можно больше отличался от ее собственного. Премьера состоится в декабре, точная дата еще неизвестна.

«Это будет очень теплый и уютный мультфильм об искренней дружбе и о том, как просто создать себе настоящее чудо. Простая, легкая и нежная — эта короткометражная картина создаст атмосферу праздника как для детей, так и для их родителей», — цитирует ТАСС председателя правления студии Юлиану Слащеву.

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Напомним, что в прошлом году «Союзмультфильм» встречал Новый год продолжением приключений медвежонка Умки. В этот раз настала очередь других героев.

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