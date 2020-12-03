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Дьявол влюбился в 2020 год в новом ролике от Райана Рейнольдса

Наполненный бедами год предстал в этом видео девушкой, которая нашла свою вторую половинку на сайте знакомств.

Дьявол влюбился в 2020 год в новом ролике от Райана Рейнольдса
Стоп-кадр из рекламного ролика. Фото: instagram.com/vancityreynolds/

Голливудский актер Райан Рейнольдс и его продюсерская компания выпустили ролик, призванный прорекламировать приложение для знакомств и свиданий. Для этого креативщикам потребовалась песня Тейлор Свифт Love Story и яркая пара, которая полюбила друг друга после знакомства по Интернету. Рейнольдс решил сделать видео актуальным и выбрал в качестве влюбленной парочки дьявола и 2020 год.

В ролике зрители увидят каноничного черта с рогами, который через приложение познакомился с милой девушкой. Казалось бы, зачем красавице нужно это воплощение зла и порока? Но, придя на свидание, она сказала, что ее зовут 2020.

«Так откуда ты?» — спросила дьявола его новая любовь.

«Из ада», — ответил черт.

«Я тоже…»

В ролике парочка отлично проводит время: устраивает пикник на пустом стадионе, смотрит фильм в безлюдном кинотеатре, а затем обнимаются на фоне огненного дождя, уничтожающего город. В общем, они нашли друг друга. В конце реклама призывает пользователя сделать 2021 год своим. Ну, чтобы вы тоже нашли любовь всей своей жизни.

Напомним, что с начала пандемии в Сети появился целый ряд мемов, в которых 2020 год представляют, как сосредоточие зла и несчастий. Будем надеяться, что совсем скоро он уедет на медовый месяц в ад, и все мы заживет как прежде.

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