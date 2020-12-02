Чак Норрис сел в танк для видеоролика, чтобы спасти кота, застрявшего на елке

Популярная компьютерная игра World of Tanks выпустила пригласительный ролик на свое новогоднее мероприятие, в котором засветился Чак Норрис. В видео показана идиллическая рождественская деревня, где все веселятся, играют в снежки и готовят подарки. Единственное ЧП, которое произошло в этом сказочном месте, — рыжий кот забрался на елку и не может оттуда слезть.

На помощь бедному животному приезжает звезда боевиков, он подъезжает на танке к новогодней елке и поднимает дуло, чтобы хвостатый друг мог слезть. Но высоты орудия оказывается недостаточно, и тогда Чак «поднимает танк руками», чтобы добавить боевой машине еще метр высоты. Удивляться тому, что 80-летний Норрис может поднять танк, конечно же, никто в Интернете не будет, ведь этот мужчина, как известно, способен на все, тем более это всего лишь видеоролик.

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Грядущее мероприятие World of Tanks называется «Новогоднее наступление». Создатели танкового боя приготовили игрокам подарки, которые могут улучшить их аккаунты. Не исключено, что и в самой игре появится локация, похожая на праздничный поселок, показанный в ролике.

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