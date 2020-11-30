«Самого одинокого слона в мире», за которого заступилась Шер, перевезут в заповедник

Американская певица Шер добилась достойного содержания для животного, которого прозвали «самым одиноким слоном в мире». Речь идет о 36-летнем Кааване, который содержался в Пакистане в неподобающих условиях.

Много лет активисты пытались спасти гиганта, живущего в зоопарке Исламабада. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда к нему подключилась западная звезда. Шер развернула широкую кампанию в соцсетях и в прессе. С ее помощью зоозащитники добились того, чтобы слон был отправлен в камбоджийский заповедник, где ему явно будет лучше.

Как сообщает The Guardian, перевозку должен осуществить российский транспортный самолет. Слон полетит в огромном металлическом ящике. Перед отправкой 74-летняя Шер прилетела в Пакистан, чтобы увидеть животное и пообщаться с местными чиновниками. На днях она сообщила в Twitter, что об истории спасения слона будет снят документальный фильм, главным сюжетом которого будет перелет навстречу свободе.

Добавим, что Каавана прозвали «самым одиноким слоном в мире» потому что в 2012 году в зоопарке умерла его самка Сахели. Скучая по своей подруге, самец впал в депрессию и начал набирать небезопасный для него вес. А тут еще выяснилось, что животное содержится в плохих условиях. Сейчас те, кому небезразлична судьба слона, надеются, что в Камбодже он поправится, станет более активным и, возможно, найдет себе новую подругу, чтобы забыть о своих печалях.

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