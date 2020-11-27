Лучше пригнуться: Безруков, Цискаридзе, Билан и Мацуев оценят метание ножей

29 ноября зрителей канала «Россия 1» ждет второй выпуск конкурса детских талантов «Синяя птица». Страсти становятся острее: новые участники передачи виртуозно метают ножи. 12-летние Лев Кученков, Роман Бобков и 11-летняя Динара Мифтахова продемонстрируют, чего добились в этом опасном виде спорта, а один из них собрался удивить жюри особым приемом.

Семилетняя москвичка Василиса Ермакова покажет взрослым, как надо кататься на скейтборде. В копилке у юной спортсменки уже девять золотых медалей и несколько рекордов, в том числе и международного уровня. Свое место на мировом пьедестале стремится занять и шестилетний барабанщик Леонард Ясько из Ростова-на-Дону. Что такое «жечь не по-детски», маленький рокер покажет в сопровождении оркестра ВГТРК и гитариста Федора Досумова, который работал с такими звездами, как Григорий Лепс, Владимир Пресняков и группа «А-Студио».

Десятилетняя воздушная гимнастка Арина Черепова, приехавшая на передачу из Тюмени, заявляет, что у нее есть суперспособности. Ее невероятная гибкость уже позволила девочке стать настоящей цирковой артисткой, а также чемпионкой мира и Европы. Для жюри конкурса она подготовила специальный номер, исполняемый на высоте.

Судить выступления участников будут звезды первой величины: Сергей Безруков, Николай Цискаридзе, Дима Билан и Денис Мацуев. Именно им предстоит назвать имена тех, кто пройдет в финал, чтобы побороться за приз в миллион рублей и знаменитую статуэтку «Перо Синей птицы».

Смотрите второй выпуск конкурса в воскресенье, 29 ноября, в 18:15 на телеканале «Россия 1».

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